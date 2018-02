W maju 2016 r. władze PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły rozbudowę stacji kolejowej Włoszczowa Północ (Świętokrzyskie) na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Inwestycja jest częścią projektu, który ma skrócić czas przejazdu z Kielc do Warszawy. Wartość prac na stacji wyniosła 56 mln zł.

Remont stacji zakończył się w poniedziałek. "Przebudowano tory, zamontowano rozjazdy, zakończono budowę drugiego peronu oraz przejścia podziemnego. Od strony pasażerskiej ta obsługa jest zapewniona. Wykonano również część prac, które ułatwiają przejazd pociągów" – przekazał PAP we wtorek rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec.

Przebudowa stacji wpłynęła na zwiększenie się przepustowości linii, co pozwala na jazdę większej liczby pociągów. W ramach prac zmodernizowano tory i sieć trakcyjną oraz wymieniono rozjazdy. Dzięki nowej nastawni dysponującej (głównej) i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym poprawiło się bezpieczeństwo kierowania pociągów.

Poprawie uległa infrastruktura, którą dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano windę, ławki i wiaty. Na tablicach umieszczono informację o rozkładzie jazdy. Zamontowano także antypoślizgową nawierzchnię, ścieżki naprowadzające dla niedowidzących oraz funkcjonalne oświetlenie zapewniające bezpieczny dostęp do pociągów.

Przebudowa stacji Włoszczowa Płn. jest częścią szerszego projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” finansowanego ze środków krajowych. Wartość realizowanych w 2017 r. prac na CMK to 162 mln zł. Modernizacja linii zwiększy możliwości dla ruchu pasażerskiego – umożliwi przejazd większej liczby pociągów i dostosuje stacje do prędkości 200 km/h, a następnie 230-250 km/h. Do 2020 r. powinna zakończyć się budowa łącznicy kolejowej Czarnca-Włoszczowa Północ, która pozwoli m.in. skrócić podróż z Kielc do Warszawy o ok. 30 minut. Obecnie taka podróż najszybszym pociągiem linią nr 8 trwa ok. 2h 47 min.

W najbliższym czasie w woj. świętokrzyskim zmodernizowane zostaną stacje i przystanki na odcinkach: Skarżysko-Kamienna – Sandomierz i Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów. Inwestycje będą realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Położona w zachodniej części województwa świętokrzyskiego Włoszczowa jest miastem powiatowym liczącym ok. 11 tys. mieszkańców. Na jej terenie znajduje się kilka zakładów m.in. z branży urządzeń elektrotechnicznych, obróbki aluminium, stolarki okiennej oraz duża spółdzielnia mleczarska. (PAP)

autor: Piotr Grabski

edytor: Sonia Sobczyk