Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin w niedzielnym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl ocenił, że realizacja przepisów projektu ustawy reprywatyzacyjnej przekracza możliwości budżetu państwa. Według niego są również wątpliwości co do zgodności projektu z prawem polskim i międzynarodowym, w związku z tym, został on przekazany do ponownych analiz Ministerstwu Sprawiedliwości. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała w poniedziałek PAP, że projekt znajduje się obecnie w MS, gdzie jest "poddawany dalszym, koniecznym analizom".

"Ze zdumieniem przyjęliśmy informację, że zaprzestano prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. Ten rządowy projekt miał służyć rozwiązani problemów, które dotyczą Warszawy od czasów komunistycznych" - powiedziała Pahl podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Ocenił, że projektowane przepisy mogłyby przywrócić w Warszawie "zasady sprawiedliwości społecznej, zagwarantować tysiącom lokatorów bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji", a także rozwiązać problemy wynikające z obowiązywania wciąż dekretu Bieruta. "Obowiązywanie tego dekretu ogranicza rozwój Warszawy" - dodał.

Według Pahla, do tej pory nie znaleziono "instrumentów, czasu, ani środków" by te problemy rozwiązać.

"Apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego, aby wpłynął na podległych sobie ministrów oraz spowodował wznowienie prac nad przygotowywanym od wielu miesięcy przez obecny rząd projektem ustawy reprywatyzacyjnej" - powiedział wiceprezydent Warszawy.

Przypomniał też, że projekt ws. uregulowania kwestii reprywatyzacji we wrześniu 2016 roku, przy udziale władz Warszawy, przygotowała i złożyła Platforma Obywatelska.

