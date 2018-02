Ministerstwo przypomina na swojej stronie internetowej, że 1 lipca w życie wchodzi ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza obowiązek wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej.

Resort przekonuje, że wprowadzenie e-zwolnień ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. "Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy i zobowiązany do poinformowania każdego z nich o niezdolności do pracy" - napisano.

MRPiPS zwróciło uwagę, że lekarz wystawiający e-zwolnienia nie musi dostarczać papierowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. "Nie musi też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA" - podkreślono.

W komunikacie zaznaczono, że gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o wystawionym zaświadczeniu. "Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS" - zwrócono uwagę.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS" - oświadczyło ministerstwo.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zwrócił uwagę, że w związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania e-zwolnień ZUS prowadzi szkolenia dla klientów i "wspiera upowszechnianie elektronizację zwolnień lekarskich". "Pracownicy ZUS zakładają lekarzom konta w PUE ZUS i pomagają w uzyskaniu bezpłatnego certyfikatu do podpisywania e-ZLA. Prowadzą też przystanowiskowe warsztaty w zakresie wystawiania e-ZLA. Ponadto współpracują z placówkami medycznymi oraz producentami aplikacji gabinetowych w celu dostosowania aplikacji gabinetowych do wystawiania zwolnień" - napisano.

Przeciwne obowiązkowi wystawiania e-zwolenień jest Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, które zaapelowało do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej o pozostawienie możliwości wystawiania zwolnień także w formie papierowej. Zdaniem lekarzy, wystawianie jedynie zwolnień elektronicznych jest niemożliwe "z powodów technicznych i organizacyjnych". Do apelu przyłączył się Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Minister podkreśliła w styczniu, że nie ma odwrotu i elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r. "Nie ma odwrotu, moje stanowisko jest tu twarde. Od 1 lipca e-zwolnienia mają charakter obligatoryjny. Jest daleki stopień zaawansowania przygotowania wdrożenia tego sytemu" – powiedziała.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski