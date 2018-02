Tusk: "Migracja to wyzwanie na wiele lat. Należy się pozbyć destruktywnych emocji"

Źródło: PAP

Kwestia zarządzania napływem migrantów do Europy to wyzwanie na wiele lat i dlatego należy pozbyć się "destrukcyjnych emocji" - oświadczył we wtorek przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk po spotkaniu w Wiedniu z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem.