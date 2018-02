Szef MSZ Holandii skłamał w sprawie spotkania z Putinem. Teraz podał się do dymisji

Źródło: PAP

Szef MSZ Holandii Halbe Zijlstra podał się we wtorek do dymisji po tym, jak dzień wcześniej przyznał się do kłamstwa w sprawie spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w 2006 roku, podczas którego rosyjski przywódca miał mówić o "Wielkiej Rosji".