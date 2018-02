We Włoszech informacje o pochodzeniu muszą się znaleźć na opakowaniach makaronu i ryżu

Źródło: PAP

Na każdym opakowaniu makaronu i ryżu sprzedawanym we Włoszech musi widnieć informacja, skąd pochodzi - stanowią przepisy, które weszły we wtorek w życie. Ma to położyć kres zjawisku produkcji makaronu z mąki z importu i sprzedaży ryżu nieznanego pochodzenia.