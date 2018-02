Zbudowania rządowego narzędzia do walki z ekstremizmem w sieci podjęła się londyńska firma ASI Data Science. Stworzyła ona algorytm, który wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy i identyfikacji nagrań zawierających treści propagandowe Państwa Islamskiego (IS).

Zdaniem brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, w testach narzędzie poradziło sobie z wykryciem 94 proc. propagandowych treści dżihadystycznych z dokładnością na poziomie 99,995 proc.

Departament twierdzi, że algorytm ma "niesamowitą dokładność", a jedynie 50 nagrań wideo wybranych losowo ze zbioru liczącego milion plików wymaga ponownej moderacji przez człowieka.

Właściciele wielkich platform internetowych, takich jak Google czy Facebook, od pewnego czasu chwalą się, że dysponują własnymi technologiami pozwalającymi na skuteczną walkę z treściami propagandowymi IS. Zdaniem władz Wielkiej Brytanii rządowe narzędzie będzie jednak bardziej skuteczne, może bowiem znaleźć zastosowanie również na mniejszych platformach, które nie dysponują tak dużymi zasobami technologicznymi, jak internetowi giganci, wobec czego nie mogą opracować własnych narzędzi do walki z ekstremizmem.

Amber Rudd zapowiedziała również, że rząd nie zamierza rezygnować z legislacji zezwalającej na podjęcie kroków prawnych celem usuwania propagandy IS z sieci. "Celem tych materiałów wideo jest sianie przemocy w naszych społecznościach, werbowanie bojowników, a także zastraszanie społeczeństwa" - powiedziała. "Wiemy, że zautomatyzowana technologia w rodzaju nowego narzędzia może znacznie utrudnić działania terrorystów, a także uchronić ludzi przed obcowaniem z ich przerażającymi treściami" - dodała minister Rudd.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych obecnie odbywa podróż po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, której celem jest podjęcie dialogu z największymi firmami technologicznymi na temat metod zapobiegania obecności propagandy IS na ich platformach. W planach Rudd jest również spotkanie z przedstawicielami władz USA, którego celem ma być dyskusja o współpracy obu państw na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się treści terrorystycznych w internecie.

