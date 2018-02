Prezydent Kolumbii apeluje o pomoc humanitarną w związku z kryzysem w Wenezueli

Źródło: PAP

Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos wystąpił we wtorek z apelem do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w celu do opanowania kryzysu humanitarnego, wywołanego napływem setek tysięcy Wenezuelczyków uciekających z ich kraju przed biedą.