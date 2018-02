Jak czytamy w "PB", w 2017 r. Polska zanotowała nadwyżkę na rynku bieżącym w wysokości 346 mln euro - wynika z najnowszych danych bilansu płatniczego NBP. Ekonomiści szacują, że w relacji do PKB to 0,1 proc. To pierwsza roczna nadwyżka od 1995 r.

"Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących zanotowana w ubiegłym roku to, ogólnie rzecz biorąc, dobra wiadomość. Można powiedzieć, że polska gospodarka jest teraz +prawie idealnie zrównoważona+" - powiedział gazecie Marcin Mazurek, ekonomista mBanku.

"Puls Biznesu" zaznacza, że w strukturze bilansu płatniczego sporo się zmienia, głównie dzięki usługom. "Saldo usług jest dziś kilkakrotnie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. To zasadniczo zmienia obraz gry i świadczy o zmianach, jakie zaszły w polskiej gospodarce w ostatnim czasie" - czytamy.

