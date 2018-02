"W przypadku rynku złotego, w centrum uwagi będą dzisiejsze dane o PKB, które powinny wspierać umocnienie względem euro. Spodziewamy się ruchu w stronę 4,15, którego osiągnięcie byłoby możliwe jednak tylko w przypadku znacznej poprawy nastrojów do rynków wschodzących. Dzisiejsze wahania kursu USD/PLN powinny natomiast przebiegać w przedziale 3,35-3,38" - napisano w raporcie Raiffeisen Polbanku.

W środę, o godz. 10.00 GUS poda szacunkowy odczyt tempa wzrostu PKB w IV kwartale 2017 r. Jak wynika konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, dynamika PKB Polski w IV kwartale wyniosła 5,2 proc. rdr.

"Sentyment inwestycyjny na świecie kształtować będzie rewizja tempa wzrostu PKB w czwartym kwartale w strefie euro oraz – co w naszej ocenie bardziej istotne – odczyt danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

O 11.00 w strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w grudniu 2017 r. i PKB w IV kwartale 2017 r. Publikacja danych o inflacji w USA nastąpi o 14.30.

"Polska krzywa dochodowości przesunęła się na swoim środku oraz dłuższym końcu już o ponad 4 pb w dół od początku tego tygodnia. Za tym ruchem nie przemawiały żadne publikacje danych, gdyż najważniejsze okażą się odczyty inflacji w najbliższych dniach (zarówno z Polski, jak i ze strefy euro oraz USA) (...). Środa przyniesie publikacje, które powinny mieć większy wpływ na polski rynek dłużny" - napisano w raporcie PKO BP.

"O ile dane PKB pokażą, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale prawdopodobnie przekroczył 5 proc. rdr, to po wcześniejszej publikacji danych rocznych za 2017 rok nie powinny one prowadzić do spadków cen obligacji. Natomiast istotne z punktu widzenia inflacji okażą się dane ze strefy euro oraz pozostałych krajów regionu. Wtorkowe dane z Węgier pokazały, że główna miara inflacji pozostała tam na poziomie 2,1 proc. rdr, jednak większy wpływ mogą mieć publikacje z Niemiec oraz Czech, gdzie oczekiwane jest spowolnienie dynamiki wzrostu cen. Podobnie spodziewany spadek inflacji w Polsce będzie dawał pole do dalszego spadku rentowności polskich obligacji" - dodano.

W czwartek GUS opublikuje wskaźnik inflacji konsumenckiej w styczniu. Według konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, w styczniu 2018 r. ceny towarów i usług rdr wzrosły o 1,9 proc., wobec 2,1 proc. w grudniu. GUS nie podawał odczytu flash za styczeń.

środa wtorek wtorek 9.30 16.00 9.40 EUR/PLN 4,1664 4,1751 4,1722 USD/PLN 3,3699 3,3803 3,3845 CHF/PLN 3,6121 3,6166 3,6191 EUR/USD 1,2364 1,2351 1,2327 PS0420 1,74 1,73 1,73 PS0123 2,74 2,74 2,71 WS0428 3,51 3,51 3,48

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)