DM BDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycena w dół do 100 zł



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj" z "trzymaj", a jednocześnie obniżyli cenę docelową akcji do 100 zł ze 147,8 zł, wynika z raportu datowanego na 12 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 82 zł za akcję. W środę ok. godz. 14:10 kurs akcji spółki na GPW wynosił 87,8 zł, bez zmian wobec ostatniego zamknięcia.

"Zamówienia spółki w 2018 roku powinny osiągnąć wartość 994,2 mln zł. Prognoza zamówień na 2017 rok wynosiła 800,2 mln zł. Po I-III kw. 2017 wykonanie było na poziomie 487 mln zł - w IV kw. 2017 max 150-200 mln zł. W 2017 spółka podpisywała aneksy do prac w Finlandii na 36 mln euro. Prognoza wyniku netto na 2018 rok jest niższa r/r, ale powyżej oczekiwań " - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 42,5 mln zł w 2018 r., a przychody sięgną 952,4 mln zł.

(ISBnews)