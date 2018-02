Rejsy między Warszawą a Zaporożem będą się odbywały sześć razy w tygodniu. Połączenie będzie wykonywane samolotami typu embraer, który na pokład może zabrać do 82 pasażerów.

Jak podkreśla spółka, Zaporoże jest szóstym ukraińskim punktem na mapie w siatce połączeń LOT-u obok Charkowa, Odessy i Lwowa oraz portów lotniczych: Kijów-Boryspol i Kijów-Żuliany.

Do wszystkich tych miejsc LOT lata z Warszawy, a oprócz tego w ubiegłym roku uruchomił trzy połączenia regionalne do Lwowa - z Poznania, Bydgoszczy i Olsztyna.

"Łącznie LOT w sezonie letnim 2018 będzie obsługiwał 84 rejsy tygodniowo między Polską a Ukrainą. Obecnie LOT jest jedyną unijną linią lotniczą z UE oferującą pasażerom z Zaporoża rejsy do Europy i reszty świata" - czytamy w komunikacie.

Ponadto LOT zwiększa częstotliwość między Warszawą a portem lotniczym Kijów-Żuliany. Od 2 sierpnia oprócz dwóch rejsów dziennie na lotnisko Kijów-Boryspol LOT będzie dwa razy dziennie obsługiwał loty do portu Kijów-Żuliany. Łącznie między Warszawą a Kijowem LOT oferuje 27 rejsów tygodniowo.

Jak tłumaczy spółka, uruchomienie nowego połączenia między Warszawą a Zaporożem jest częścią strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016–2020. Zgodnie z nią, LOT zamierza zostać wiodącą linią lotniczą wśród pasażerów podróżujących z Polski, jak również z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

LOT prognozuje, że do 2020 r. będzie rocznie przewozić ponad 10 mln pasażerów, co oznacza, że liczba jego pasażerów wzrośnie dwukrotnie w ciągu czterech lat.

W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W tym czasie LOT odebrał cztery nowe Boeingi: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja dreamlinera posiadająca na pokładzie o 42 fotele więcej od poprzednika), trzy B737 MAX 8 i sześć embraerów 195. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz