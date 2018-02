Lotnisko poinformowało, że w styczniu 2018 r. w ruchu krajowym podróżowało 118,5 tys. pasażerów (o 13 proc. mniej niż w ubiegłym roku), a w ruchu międzynarodowym ponad 1 mln. (wzrost o ponad 21 proc.).

"W 2018 roku przewidywane są dalsze wzrosty liczby pasażerów, głównie dzięki otwieranym przez narodowego przewoźnika PLL LOT połączeniom – m.in. do Singapuru, Moskwy-Domodiedowo, Skopje, czy Podgoricy" - dodano w komunikacie.

Cytowany w komunikacie dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski podkreślił, że coraz więcej pasażerów wybiera warszawski port jako punkt przesiadkowy w dalszej podróży.

"Oznacza to, że Warszawa umacnia swoją pozycję jako hub w Europie Środkowej i Wschodniej. Wzrost liczby pasażerów, przy jednoczesnym wyczerpywaniu się możliwości operacyjnych Lotniska Chopina jest bardzo poważnym argumentem wskazującym na pilną konieczność stworzenia nowego, dużego, nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się najważniejszym węzłem komunikacyjnym w tym rejonie kontynentu" - ocenił.

Lotnisko Chopina zgodnie z raportem organizacji ACI, zajęło pierwsze miejsce pod względem wzrostu liczby pasażerów wśród lotnisk UE obsługujących od 10 do 25 mln pasażerów rocznie (druga grupa). W klasyfikacji obejmującej wszystkie europejskie lotniska (do których ACI zalicza również Turcję oraz Izrael), warszawski port, ze wzrostem na poziomie 22,7 proc., zajął drugie miejsce w grupie drugiej ex aequo z lotniskiem z Sankt Petersburga.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło 15,75 mln pasażerów (12,8 mln w 2016 roku). (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Bożena Dymkowska