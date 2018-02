Uchwałę przekazującą pieniądze powiatowi zarząd przyjął na swoim posiedzeniu we wtorek. Zgodę na przekazanie środków musi wyrazić jeszcze sejmik województwa.

Jak podkreślił Leyko, pieniądze mają być przeznaczone na budowę inwestycji pod nazwą „Łącznik Węzeł Zachodni A4-Straszęcin Dębica”. „Jeśli sejmik wyrazi zgodę na przekazanie pieniędzy, to realizacja uchwały nastąpi na podstawie oddzielnego porozumienia, w którym określone zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji” – dodał rzecznik.

Łącznik ma być gotowy w październiku br. Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 17,6 mln zł, z tej kwoty niemal 15 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Jak przypomniał Leyko, to już druga pomoc ze strony samorządu województwa dla powiatu dębickiego. W ub.r. powiat także otrzymał 1,5 mln zł na budowę łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej 985.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych” znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa podkarpackiego.

Jak podkreślił marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, większość zjazdów do i z autostrady A4 łączy się z drogami powiatowymi, dlatego to starostwa przyjęły rolę liderów w budowaniu łączników. „Koszty związane z budową dróg łącznikowych są bardzo duże, co przy skromnych budżetach powiatów i gmin stanowią barierę nie do udźwignięcia. Dlatego wspólnymi siłami próbujemy budować te łączniki” – zaznaczył Ortyl. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Bożena Dymkowska