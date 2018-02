Micheil Saakaszwili w Holandii, gdzie chce "kontynuować walkę"

Źródło: PAP

Wydalony z Ukrainy do Polski były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili w środę przyleciał do Holandii, skąd pochodzi jego żona. Dołączył do swej rodziny i według agencji AFP zamierza zostać w tym kraju, by stamtąd "kontynuować walkę".