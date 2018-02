Jak tłumaczył Kwieciński "specustawa mieszkaniowa ma zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy".

Jak wskazał minister obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. 5 lat. "Chcemy, aby poprzez wprowadzone zmiany w specustawie mieszkaniowej ten okres skrócił się do ok. pół roku do roku" - dodał.

Podkreślił, że rząd chce, by projekt ustawy przeszedł całą ścieżkę legislacyjną i by został zatwierdzony jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit

edytor: Bożena Dymkowska