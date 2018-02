O decyzji szwajcarskiego banku poinformował skarbnik FIDE dr Adrian M. Siegel na stronie internetowej światowej federacji.

"25 listopada 2015 roku Departament Skarbu USA umieścił Kirsana Iljumżynowa na liście osób objętych sankcjami w związku z popieraniem rządu syryjskiego i ułatwianiem mu zakupu ropy naftowej od Państwa Islamskiego. Aby ustrzec go przed powstałymi problemami daliśmy mu czas na wyjaśnienie jego sytuacji. On sam zobowiązał się do podjęcia działań, aby jego nazwisko zostało usunięte z listy. 6 grudnia 2015 roku Komitet Wykonawczy podjął decyzję, aby prezydent wycofał się z prawnych, finansowych i biznesowych operacji FIDE" - napisał Siegel.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji komitet postanowił, że kompetencje Iljumżynowa w tych obszarach przejmie wiceprezydent Georgios Makropoulos.

Ponieważ jednak ponaddwuletnie starania Iljumżynowa o usunięcie jego nazwiska z listy osób objętych sankcjami przez Departament Skarbu nie przyniosły efektu, szwajcarski bank postanowił ostatnio zablokować konta FIDE w trybie natychmiastowym.

55-letni Iljumżynow, miliarder i prezydent Republiki Kałmucji - autonomicznej republiki w Federacji Rosyjskiej, został wybrany na szefa FIDE w 1995 roku.

>>> Czytaj też: Milionerka, była prezeska firm kosmetycznych, miłośniczka sztuki. Kim jest przyszła ambasador USA w Polsce?