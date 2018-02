Projekt ustawy o PPK, który MF skierowało w czwartek do konsultacji, zakłada, że program będzie wprowadzany etapami, w pierwszej kolejności mają do niego przystąpić najwięksi pracodawcy, już w 2019 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i prywatny system oszczędzania emerytalnego, który przedstawili w czwartek ministrowie finansów i rodziny.

Program, jak mówiła minister finansów Teresa Czerwińska, ma być skierowany do 11 milionów pracowników, a szacunkowa liczba osób, które przystąpią do niego, to 8,5 mln osób.

"To program oczekiwany, bo proponuje prywatny, dobrowolny system gromadzenia oszczędności emerytalnych" - mówiła Czerwińska na konferencji.

W program mają być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

Państwo będzie płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca będzie musiał płacić składkę podstawową 1,5 proc. i dobrowolną do 2,5 proc., a pracownik składkę podstawową 2,0 proc. i dobrowolną do 2 proc.

Łączna minimalna składka może wynieść 3,5 proc., a maksymalna 8 proc. Z programu, jak mówił obecny na konferencji prezes PFR Paweł Borys, będzie można się w każdej chwili wycofać.

Instytucjami obsługującym PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Ewidencję PPK ma prowadzić PFR.

