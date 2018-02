DM BOŚ obniżył rekomendację Vistuli do 'trzymaj', wycena w górę do 4,88 zł



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację akcji Vistula Group do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową podnieśli na 4,88 zł z 4,45 zł, wynika z raportu datowanego na 7 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 4,9 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs wynosił 5,28 zł.

"Obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do trzymaj (poprzednio: kupuj). Od wydania przez nas w styczniu 2014 roku rekomendacji kupuj kurs akcji Vistuli wzrósł o 180% i obecnie nie dostrzegamy szczególnie wysokiego potencjału wzrostu. Uważamy, że w porównaniu z CCC i LPP Vistula powinna być wyceniana z dyskontem, gdyż jej potencjał rozwoju jest ograniczony geograficznie, nawet jeśli założymy szybki wzrost e-commerce" - czytamy w raporcie.

Analitycy podtrzymali natomiast krótkoterminową rekomendację relatywną przeważaj. Oczekują "mocnych" wyników za IV kw. 2017 roku, z widoczną poprawą we wszystkich markach. Ponadto, według nich, dane sprzedaży z początku br. są solidne, a kursy walutowe korzystne; w styczniu sprzedaż grupy zwiększyła się o 21% r/r (odpowiednio 21% i 19% w segmencie modowym i jubilerskim), także rentowność okazała się "przyzwoita" (+0,4 pkt proc. r/r), a zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 22% r/r.

"W naszej ocenie, sytuacja akcjonariuszy Vistuli ma szanse poprawić się po fuzji z Bytomiem. Po pierwsze, powinny pojawić się synergie; po drugie, wskaźnik dług netto/EBITDA powinien spaść i pozwolić na dalszy wzrost albo raczej wypłatę dywidendy. Wprawdzie mamy wątpliwości, czy parytet rynkowy (0,56) zostanie zaakceptowany, gdyż jest zbyt odległy od proponowanej wysokości (0,82). Ostateczny parytet, prawdopodobnie pomiędzy tymi wartościami, spowoduje adekwatne dostosowanie kursów rynkowych obu spółek" - czytamy także.

Analitycy prognozują, że Vistula miała 43,4 mln zł zysku netto w 2017 r., a w 2018 r. osiągnie 54,8 mln zł.

(ISBnews)