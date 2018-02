InventionMed rozpoczęło działalność w sektorze medycznym i powołało radę naukową





Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - InventionMed - notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym - rozpoczęło działalność i powołało czteroosobową radę naukową, poinformowała spółka. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, dr Marcin Ambroziak oraz dr Maciej Nowacki będą odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz rozwój nowych projektów innowacyjnych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej.



Spółka zamierza skoncentrować działalność na rozwoju zaawansowanych symulatorów medycznych dających możliwość szkolenia lekarzy, studentów medycyny i kosmetologów, w oparciu o wiele scenariuszy zakładających różny stopień trudności zabiegów i indywidualne preferencje. Tego typu koncepcja pozwala na stworzenie wyjątkowego zaplecza warsztatowego do edukacji przyszłych profesjonalistów, podano w komunikacie.



"Rynek technologii VR to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów technologicznych na świecie. Widzimy szanse w oczekiwaniach współczesnej ochrony zdrowia i ciężko pracujemy nad opracowaniem nowych technologii, które będą wspierać rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej oraz pozwolą na zdobycie niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny. Zależy nam, aby personel medyczny zyskał możliwość doskonalenia swojej praktyki przy wymagających precyzji zabiegach jeszcze przed kontaktem z pacjentem. Wierzymy, że znacząco wpłynie to na jakość i szybkość kształcenia specjalistów. Obecnie możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Można powiedzieć, że odpowiadamy na niezaspokojoną potrzebę" - powiedział prezes Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.



Kluczowym wyzwaniem stawianym przed radą naukową będzie opracowanie przykładowych scenariuszy przypadków medycznych oraz wsparcie merytoryczne przy tworzeniu unikalnych rozwiązań do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR, podano również.



"Powołanie rady naukowej składającej się z tak doświadczonego i utytułowanego grona specjalistów jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju naszych projektów. Łącząc posiadane przez nas zaplecze technologiczne z dogłębną wiedzą ekspertów w dziedzinie dermatologii i chirurgii, będziemy mogli tworzyć symulatory najwyższej jakości - zarówno pod względem zaprojektowanej rzeczywistości, jak i warstwy merytorycznej" - dodał Kierul.



Technologia wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) zyskuje coraz większe znaczenie w rozwoju współczesnej medycyny. Do kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój tego rynku zalicza się m.in. zwiększenie inwestycji w nowe technologie, ciągły rozwój opieki zdrowotnej w oparciu o rozwiązania IT oraz potrzebę zdobywania niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny, podano także.



W najbliższych tygodniach zarząd spółki planuje zaprezentować strategię rozwoju. Przedstawione zostaną główne cele biznesowe spółki oraz harmonogram realizacji prowadzonych projektów, podsumowano.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed S.A. rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.



(ISBnews)