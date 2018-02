Mo-Bruk odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka. >>>>

Curve Digital Publishing Ltd. - wydawca gry iFun4all "Serial Cleaner" - zawarł umowę z Teyon Japan G.K. na wydanie tej gry na platformie Nintendo Switch w Japonii, podał iFun4all. Premiera planowana jest na II kw. 2018 r. >>>>

Erbud uzgodnił warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu, podał Erbud. Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto 0,9 mln euro. >>>>

InventionMed - notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym - rozpoczęło działalność i powołało czteroosobową radę naukową, poinformowała spółka. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, dr Marcin Ambroziak oraz dr Maciej Nowacki będą odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz rozwój nowych projektów innowacyjnych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej. >>>>

ZUE miało 465,32 mln zł przychodów, 11,47 mln zł EBITDA i 102 tys. zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Portfel zamówień ZUE to obecnie ok. 2,1 mld zł, a potencjalnie (z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu) - ok. 2,4 mld zł, podała spółka. >>>>

LUG odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>>