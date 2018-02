"W tej chwili jesteśmy na etapie budowania koalicji ogólnopolskiej do sejmików wojewódzkich z PO" – powiedziała dziennikarzom Lubnauer.

"W najbliższym czasie pewno będzie odsłona minimum programowego. Następnym etapem jest budowanie koalicji w miastach i miasteczkach. Bardzo często będą to koalicje dużo bardziej rozbudowane. Będą to koalicje również składające się - oprócz PO - z SLD i czasami z PSL" – dodała.

"Wiemy już, że jest deklaracja zarówno lewicy, czyli SLD, jak i PSL, że chcą startować oddzielnie. Uważamy, że do naszej koalicji PO i Nowoczesnej powinniśmy włączać jak najwięcej podmiotów - również podmiotów, które są ze środowiska lewicowego, samorządowców, środowiska kobiece, i ludzi, którzy uaktywnili się podczas protestów sądowych" - kontynuowała Lubnauer.

Jeśli chodzi o koalicję ogólnopolską, to większość rzeczy powinna być dopięta do końca lutego – powiedziała szefowa Nowoczesnej. Dodała, że kiedy będzie umowa koalicyjna dotycząca sejmików wojewódzkich, to będzie można przejść do następnego etapu, czyli "dogrywania kolejnych miast".

Pytana o to, jak idzie budowa koalicji w stolicy Pomorza Zachodniego powiedziała: "W Szczecinie jesteśmy na wcześniejszym etapie". Dodała, że to jedno z tych miast, "o których będziemy na pewno rozmawiać z Grzegorzem Schetyną".

Dziennikarze pytali także, czy Nowoczesna poprze kandydaturę posła PO Sławomira Nitrasa na prezydenta Szczecina, kiedy się taka pojawi. "Jeżeli będziemy dogadani jeśli chodzi o współpracę w mieście, to wtedy zastanowimy się, kogo popieramy. Natomiast na razie nie ma porozumienia, w związku z czym trudno mówić o poparciu konkretnego kandydata" – powiedziała. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński