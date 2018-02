Projekt wrocławskich studentów o nazwie TRACZ (Testing Robotic Application For Cathing in Zero-G) ma sprawdzić czy możliwe jest wykorzystanie chwytaka typu jamming gripper w warunkach mikrograwitacji i próżni – poinformował w czwartek PAP Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.

Jak mówi Aleksander Gorgolewski, student Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej i członek zespołu projektowego „Space is More", chwytak tego typu charakteryzuje się dużo większą uniwersalnością niż tradycyjne chwytaki, bo dostosowuje się do kształtu przedmiotu. "Nie ma więc problemu, żeby przenieść np. szkło czy jakieś elementy o bardzo skomplikowanej strukturze” - mówi Gorgolewski, cytowany w przesłanym komunikacie.

Takie urządzenia składają się z membrany wypełnionej granulatem działającej na zasadzie manipulacji różnicą ciśnień. Napompowany balon dostosowuje swój kształt do przedmiotu, który ma być podniesiony, a po wyssaniu powietrza granulat twardnieje, membrana zacieśnia się na przedmiocie, dzięki temu można go przenieść.

Gorgolewski wyjaśnia, że technologia zastosowana do konstrukcji chwytaka nie ma jeszcze polskiej nazwy. „Chociaż jest stosunkowo młoda i cały czas się rozwija, to jest już stosowana w przemyśle” - powiedział student.

Wrocławscy studenci kończą projekt urządzenia i przygotowują się do budowy prototypu. Odbyli już pierwszą wizytę w kosmodromie Esrange Space Center w szwedzkiej Kirunie, gdzie spotkali się z ekspertami.

Jeżeli realizowany przez nich projekt zyska pozytywne oceny, to konstruowane urządzenie znajdzie się na pokładzie jednej z dwóch rakiet, które w marcu 2019 r. zostaną wystrzelone w kosmos.

Program REXUS/BEXUS, do którego został zakwalifikowany projekt wrocławskich studentów, przeprowadzany jest w ramach dwustronnej umowy między niemiecką oraz szwedzką agencją kosmiczną we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Zakłada on wyposażenie rakiety kosmicznej i gondoli balonu w aparatury badawcze przygotowane przez wybrane studenckie zespoły z całej Europy. Dzięki temu urządzenia te mogą być testowane na wysokościach około 30 km (balon) i ponad 80 km nad ziemią (rakieta).

Realizację projektu wrocławskich studentów umożliwia m.in. dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu „Najlepsi z najlepszych 2.0”.

>>> Czytaj też: Zastępca szefa KAS: Niejeden podatnik zdziwiłby się, gdyby wiedział, jaką wiedzą dysponujemy [WYWIAD]