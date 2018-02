IMC chce wypłacać 'znacząco wyższą' dywidendę w najbliższych 2 latach



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - IMC chce wypłacić "znacząco wyższą" niż w ub.r. dywidendę za 2017 r. i za rok kolejny, poinformował prezes Alex Lissitsa.

"W 2018 r. i w roku następnym planujemy wypłatę znacząco wyższej dywidendy niż w roku ubiegłym. Decyzja w tej sprawie zapadnie w sierpniu, a wypłata nastąpi we wrześniu" - powiedział Lissitsa podczas konferencji prasowej.

Spółka podtrzymała prognozę zysku netto za 2017 r. na poziomie ok. 21 mln USD i obniżyła prognozę przychodów do ok. 126,8 mln USD wobec prognozowanych w październiku 134 mln USD. Spodziewana wartość zadłużenia to 64,5 mld USD wobec wcześniej prognozowanych 65 mld USD.

IMC opublikuje raport za 2017 r. 26 kwietnia.

"Ostateczne wyniki będą bardzo zbliżone do obecnej prognozy, plus-minus 1%" - powiedział prezes.

Według zaktualizowanej strategii IMC do roku 2020, spółka wycofała się z planów zwiększania banku ziemi. W najbliższych latach chce skupić się na zwiększaniu efektywności operacyjnej, redukcji zadłużenia i wypłacać dywidendę.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

