IMC planuje 5 mln USD nakładów inwestycyjnych na 2018 r.



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - IMC przeznaczy ok. 5 mln USD na inwestycje w 2018 r. Jesienią spółka chce przedstawić planowane wydatki na innowacje, poinformował prezes Alex Lissitsa.

"Capex, jak zwykle, planowany jest na około 5 mln USD" - powiedział Lissitsa podczas konferencji prasowej.

Spółka planuje przeznaczyć 3 mln USD na maszyny rolnicze, 1 mln USD na modernizację powierzchni magazynowania, 0,3 mln USD na przebudowę gospodarstwa mleczarskiego oraz 0,7 mln USD na różnego rodzaju naprawy.

IMC zakłada także docelowo większy nacisk na innowacje w grupie, co uwzględniono już podczas zamawiania maszyn. W planach jest także m.in. opracowanie oprogramowania na potrzeby spółki i stworzenie hubu innowacji rolniczych Agrohub.

"Jeśli chodzi o obszar innowacji, planujemy stworzenie programu z budżetem w maju tego roku i zaprezentowanie ostatecznej wersji jesienią w Warszawie" - powiedział prezes.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

