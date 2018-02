IMC chce zwiększyć średnie wynagrodzenie do 1 000 USD w ciągu 3 lat



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - IMC chce zrównać średnią pensję w spółce do 1 000 USD w ciągu trzech lat w związku z odpływem pracowników do Polski, poinformował prezes Alex Lissitsa

"Plan na najbliższe trzy lata to zwiększanie wynagrodzeń pracowników tak, by osiągnąć poziom średniej polskiej pensji, czyli około 1 000 USD" - powiedział Lissitsa podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że wynika to z ogromnego wyzwania, jakim jest odpływ pracowników z Ukrainy do Polski.

"Potrzebujemy dobrych pensji i dobrego pakietu motywacyjnego" - dodał prezes.

W 2017 r. IMC zatrudniało 2 412 osób, a średnia pensja wynosiła 537 USD.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

(ISBnews)