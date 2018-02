PKP LHS zanotowała wzrost przewozów w 2017 o ponad 100 tys. ton

Źródło: PAP

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła w 2017 roku 10 mln 64 tys. ton towarów. Oznacza to wzrost o ponad 100 tys. ton w porównaniu do wyników spółki w poprzednim roku oraz o ponad 400 tys. ton w porównaniu do 2015 r. - poinformował spółka w czwartkowym komunikacie.