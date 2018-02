Jak wynika z decyzji zamieszczonej na stronie internetowej świętokrzyskiego WIF, w poniedziałek do inspektora wpłynęło podejrzenie "braku spełniania wymagań jakościowych produkty leczniczego" Pentaxim, o numerze serii POB 332V i dacie ważności: marzec 2019 r.

"Przyczyną zgłoszenia jest fakt, iż proszek nie połączył się z zawiesiną, wytworzył się czop zawieszony w rozpuszczalniku" - napisano.

Dlatego ta seria preparatu "nie może być przedmiotem obrotu oraz nie może być stosowana w lecznictwie do czasu wykonania badań jakościowych".

PAP nie udało się w czwartek uzyskać szczegółowych informacji w tej sprawie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Ewy Drożdżał.

W rozmowie z kielecką "Gazetą Wyborczą" inspektor poinformowała, że zgłoszenie o możliwych wadach jakościowych szczepionki instytucja otrzymała z jednej z przychodni. "W takich przypadkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wstrzymuje się ją w obrocie i w stosowaniu na trenie danego województwa" - dodała Drożdżał.

Według "GW" próbki szczepionki zostały po pobraniu skierowane do badań w laboratoriach Państwowego Zakładu Higieny. "Jeśli wada jakościowa tej szczepionki się potwierdzi, to zostanie wycofana z obrotu. Jeśli nie, to zostanie do niego dopuszczona" - wyjaśniła Drożdżał.

Jak wynika z komunikatu WIF, decyzja o wstrzymaniu sprzedaży została przesłana m.in. do producenta szczepionki, ministra zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Według gazety, informację o wstrzymaniu jej stosowania i sprzedaży otrzymały też świętokrzyskie szpitale i przychodnie zdrowia.

