"Bardzo wysoki udział inwestycji w PKB i wysoka, dwucyfrowa dynamika inwestycji rok do roku w czwartym kwartale 2017 r. wynika głównie z inwestycji publicznych" - ocenił Krześniak. Według ekonomisty są sygnały, że powoli do inwestycji publicznych dołączają się także inwestycje prywatne.

Zdaniem Krześniaka przez najbliższe miesiące głównym czynnikiem napędzającym inwestycje będą te publiczne, zwłaszcza infrastrukturalne. "Drugim czynnikiem zwiększającym inwestycje będzie też poprawiająca się sytuacja w budownictwie" - dodał ekonomista.

Szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował w czwartek na konferencji prasowej poświęconej realizacji polityki spójności, że podpisano już umowy na realizację 31,6 tys. unijnych projektów inwestycyjnych na 281 mld zł.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że zgłoszono już ponad 75 tys. wniosków na kwotę 473,8 mld zł, z czego wkład z Unii Europejskiej to 292,9 mld zł. "W tych wnioskach, które w tej chwili mamy zgłoszone, niewiele nam brakuje do tego, żeby pokryć wszystkie środki, które mamy dostępne w tej perspektywie finansowej" - powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju.

Według ministra najważniejszy wskaźnik dotyczący realizacji to wielkość środków w podpisanych już umowach. Wyjaśnił, że mamy już 31,6 tys. projektów na 281 mld zł, a wkład z UE to 174,1 mld zł. To, jego zdaniem, oznacza, że przekroczyliśmy już połowę (54,7 proc. na koniec stycznia br. - PAP), jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich w podpisanych umowach.

Minister poinformował również, że jeżeli chodzi o wykorzystanie środków z UE, to 56,3 mld zł już rozliczono.

Szef MIiR zaznaczył, że zgodnie z szacunkowymi danymi GUS o wzroście polskiej gospodarki w zeszłym roku, PKB wzrosło o 4,6 proc., a w czwartym kwartale wzrost wyniósł 5,1 proc. "Do tego niewątpliwie również, do zwiększenia poziomu inwestycji, przyłożyły się fundusze europejskie" - powiedział. (PAP)

autor: Marcin Musiał