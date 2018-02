Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG 20 spadł o 1,1 proc. i wyniósł 2.423,6 pkt. (w pierwszej godzinie notowań indeks dotarł nawet do poziomu 2.472 pkt.). Na wartości stracił również WIG (-0,7 proc.) i wyniósł 63.078,2 pkt.

Na plusach sesję zakończyły natomiast mWIG 40 (+0,1 proc., do 4.820,5 pkt.) i sWIG 80 (+0,1 proc., do 14.771,4 pkt.).

Obroty wyniosły 690 mln zł, z czego 541 mln zł wygenerowały blue chipy.

Ogółem, 148 spółek zanotowało wzrosty kursów, tyle samo kursów spadło. Wyceny 133 pozostały bez zmian.

Wśród spółek z WIG 20 0,6-proc. spadek zanotował KGHM po informacji, że Skarb Państwa zażądał, aby w porządku obrad na marcowe walne zgromadzenie KGHM umieścić punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej. Przez większą część sesji kurs KGHM zwyżkował.

Najmocniejsza przecena dotknęła akcje PKN Orlen (-3 proc.), największy wzrost zanotowała PGE (+1,2 proc.).

W czwartek na rynek spłynęło kilka rekomendacji dla spółek.

Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC do "neutralnie" z "kupuj", podwyższył dla LPP do "neutralnie" ze "sprzedaj". Cena docelowa akcji Eurocashu została obniżona do 28 zł z 42,8 zł, CCC spadła do 300 zł z 307 zł, natomiast wycena LPP została podwyższona do 9.200 zł z 5.260 zł. W czwartek na zamknięciu Eurocash zyskał 0,9 proc. (26,05 zł), zaś akcje LPP podrożały nieznacznie o 0,1 proc. do 9.505 zł.

Analitycy Trigon DM obniżyli rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj" z kupuj" wyznaczając cenę docelową na poziomie 384 zł. Kurs spółki wzrósł o 2,2 proc., do 387,5 zł.

DM BOŚ, w raporcie z 7 lutego, obniżył rekomendację Vistuli do "trzymaj" z "kupuj" oraz podniósł cenę docelową do 4,88 zł z 4,45 zł. Kurs Vistuli spadł o 4,4 proc., do 5,05 zł.

East Value Research podwyższył rekomendację dla Oponeo. pl do "kupuj" z "akumuluj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 45,3 zł z 51,7 zł. Kurs spółki zwyżkował na zamknięciu o 1,2 proc. do 41 zł.

Jeden z największych spadków na warszawskim parkiecie zanotowała AviaAM Leasing (-12 proc.). Jak podał w czwartek DM mBanku, HAIFO LTD działając w porozumieniu z innymi akcjonariuszami wezwał do sprzedaży 9.412.051 akcji AviaAM Leasing, dających prawo do 21,73 proc. głosów na WZ spółki, po 5,62 zł za akcję.

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)