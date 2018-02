Z opublikowanego w czwartek raportu Forum Przeciwko Antysemityzmowi wynika, że w 2017 roku w Austrii miały miejsce 503 takie ataki, od nienawistnych wpisów w mediach społecznościowych, przez pogróżki przez telefon lub wysyłane pocztą, po fizyczne napaści.

To znaczący wzrost liczby ataków na tle antysemickim wobec 255 ataków w 2014 roku, z którego pochodzą ostatnie porównywalne dane.

Blisko jedno czwarta (24 proc.) ataków z 2017 roku miała podłoże skrajnie prawicowe. Choć ataków tych nie da się bezpośrednio powiązać z FPOe, to na tej partii, ze względu na jej przeszłość, ciąży większa odpowiedzialność niż na pozostałych ugrupowaniach - podkreślił Deutsch.

"Od kogo przez dekady słyszeliśmy tak liczne antysemickie wypowiedzi? (...) Regularnie dochodziły od jednej partii, od przedstawicieli FPOe" - powiedział Deutsch na konferencji prasowej podczas prezentacji raportu.

FPOe, założona w latach 50. przez byłych nazistów, w ostatnich wyborach została trzecią siłą polityczną w kraju i weszła do koalicji rządzącej z konserwatywną OeVP Sebastiana Kurza (poprzednio do władzy doszła w 2000 roku pod przywództwem Joerga Haidera). Obecnie FPOe skupia się na krytyce islamu i, zabiegając o poparcie żydowskich wyborców, oficjalnie potępia antysemityzm.

"Pytanie brzmi: jak wiarygodna (jest ta przemiana)? Nie można tak po prostu pstryknąć i powiedzieć: +Do tej pory byliśmy tacy, ale teraz nie będziemy już antysemitami, teraz nasze interesy są inne+" - dodał Deutsch.

"Obserwujemy pozbywanie się zahamowań u sprawców (ataków). (Antysemickie) wypowiedzi stały się w społeczeństwie bardziej akceptowane" - podkreśliła na tej samej konferencji Amber Weinber, przedstawicielka Forum Przeciwko Antysemityzmowi.

FPOe twierdzi, że zerwała ze swymi neonazistowskimi korzeniami, jednak na jaw wychodzą kolejne skandale z udziałem członków tej partii. W ostatnim czasie "bohaterem" kolejnej afery stał się polityk FPOe Udo Landbauer - po ujawnieniu gloryfikowania nazizmu w korporacji studenckiej, z którą był związany, ostatecznie nie wszedł on do władz landu Dolna Austria. FPOe ogłosiła, że powoła do życia komisję, która zbada historię ugrupowania.

"To historia i ona jest ważna, ale co z tym, co dzieje się obecnie? Ja nic nie widzę" - podkreślił Deutsch.

