DM Vestor wznowił rekomendowanie PKP Cargo od 'kupuj' i wyceny 68 zł



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor wznowili rekomendowanie PKP Cargo od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 68 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 14 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 58,6 zł za akcję. W piątek na otwarciu kurs wynosił 58,9 zł.

"Wznawiamy wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo z ceną docelową na poziomie 68 zł/akcję wskazującą 16% potencjału wzrostowego. Uważamy, iż negatywne czynniki związane m.in. ze zmianą zarządu, jak również utrudnieniami i remontami na polskich torach zostały już przez inwestorów uwzględnione w wycenie. W niedalekiej przyszłości oczekujemy, iż renegocjacja posiadanych kontraktów z głównymi partnerami handlowymi wraz z niewielkim wzrostem pracy przewozowej i wejściem w decydującą fazę realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do wzrostu wyników kolejowej spółki. W 2018 prognozujemy 24% wzrost znorm. EBITDA i 135% wzrost zysku netto do odpowiednio 902 mln zł i 203 mln zł. Obecnie PKP Cargo handlowane jest na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA=3.8x, który znajduje się poniżej 3-letniej średniej na poziomie 4.4x (13% dyskonta). Dodatkowo z naszych prognoz wynika, iż dyskonto na mnożniku EV/EBITDA do spółek z grupy porównawczej w latach 2018-19 wynosi ok. 43-45%" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)