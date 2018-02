Deutsche Bank sprzedał ok. 1,2 mln akcji BZ WBK. Kurs akcji leci w dół

Źródło: ISBnews

Deutsche Bank sprzedał łącznie ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2 proc. dotychczasowego kapitału w ramach przyspieszonej księgi popytu (ABB) po cenie 380 zł za akcję, co daje łącznie wpływ brutto wysokości 456 mln zł, podał DB w komunikacie.