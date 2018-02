GetBack chce pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP6



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Getback planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Zapisy rozpoczną się 19 lutego i potrwają do 28 lutego br.

"Od 19 do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP6 emitowane przez GetBack o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 150.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Haitong Bank, a inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Dom Maklerski Banku Handlowego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Emisja obligacji serii PP6 jest kolejnym etapem realizacji publicznego programu emisji obligacji. Dzięki wcześniejszym pięciu emisjom zebraliśmy 244,3 mln zł. W samym 2017 roku jako grupa kapitałowa wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 0,5 mld zł. Obligacje pozostają jednym z naszych głównych źródeł pozyskiwania finansowania. Jednak w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania działalności grupy kapitałowej GetBack korzystamy także z finansowania z sektora bankowego. Chciałbym też przypomnieć, że na początku lutego bank z siedzibą za granicą podpisał dokument zawierający zobowiązanie banku do syndykacji finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack S.A., na wskazanych w tym dokumencie warunkach umów kredytowych" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack lub podmioty z grupy kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej GetBack, podano także.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 5 serii obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł), natomiast ostatnia emisja PP5 25 mln zł.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

