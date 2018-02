"Decyzja Anwilu o wstąpieniu do IFA podyktowana jest chęcią aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości światowego rynku nawozowego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz działań edukacyjnych związanych z promowaniem tej metody odżywiania roślin" - podkreśliła w piątkowym komunikacie spółka.

Anwil przypomniał, iż jest jednym z dwóch krajowych wytwórców nawozów, a pod względem mocy produkcyjnych zajmuje 10. miejsce w Europie. Spółka jest m.in. członkiem Fertilizers Europe - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.

Jak podkreślił Anwil, "światowa branża nawozowa produkuje rocznie ok. 170 mln ton nawozów, wykorzystywanych w niemal każdym zakątku świata". "Ich stosowanie przyczynia się do rozwoju zrównoważonej produkcji rolnej, a tym samym do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego" - zaznaczyła spółka.

Anwil zwrócił uwagę, że podmioty, które należą do IFA to firmy zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania, a także organizacje badawcze, naukowe i edukacyjne, koncentrujące swoje działania na kwestiach związanych z produkcją roślinną.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne. Produkcję nawozów rozpoczęto tam w 1971 r.

Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. Z kolei w 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie.

W styczniu tego roku Anwil informował, iż wyprodukował 30-milionową tonę nawozów azotowych. Spółka podkreślała wtedy, że było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu efektywności produkcyjnej.

Anwil jest jedynym producentem suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce oraz ósmym w Europie. Polimer ten, wytwarzany tam pod nazwą Polanvil, wykorzystywany jest w produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych, a także drobnego sprzętu medycznego.

