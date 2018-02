"Zależy nam, aby społeczeństwa były w ciągłym kontakcie, aby współpraca polsko-niemiecka się rozwijała" - powiedziała Merkel, dodając, że chodzi o intensywniejszą wymianę młodzieży, ale także ożywienie Trójkąta Weimarskiego.

Za istotne, uznała, aby młodzież z Niemiec i Polski odwiedzała miejsca pamięci takie jak Krzyżowa i Auschwitz. Chodzi o to - dodała - by młodzi dowiadywali się więcej o historii i "zobaczyli, jak naprawdę było, poznawali prawdę historyczną". Podkreśliła, że Niemcy jednoznacznie stoją na stanowisku, że ponoszą winę za Holokaust.

"Rozmawialiśmy o stosunkach polsko-niemieckich, które są bardzo intensywne i bliskie jeżeli chodzi o naszą współpracę gospodarczą. Nasze gospodarki są połączone ze sobą, wymiana w handlu kształtuje się bardzo dobrze i co istotne to to, że nie ma pojedynczych dużych inwestycji, ale mówimy tu o szerokim froncie współpracy i kooperacji między firmami średniego sektora" - powiedziała Merkel.

Zadeklarowała, że Niemcy chcą zrobić wszystko, aby ta współpraca była kontynuowana. "Chcę też, by nasze społeczeństwa były ze sobą w ciągłym kontakcie i aby współpraca polsko-niemiecka rozwijała się bardzo dobrze" - podkreśliła.

Merkel podkreśliła, że Niemcy i Polska mają "wspólne podejście" dotyczące Ukrainy. "Również jeżeli chodzi o format miński, format normandzki, czy też o porozumienie z Mińska. Chcemy koniec końców, aby suwerenność, niezależność Ukrainy była zagwarantowana, dlatego też jesteśmy w ciągłym kontakcie z prezydentem Poroszenko i z niemieckiego punktu widzenia mamy też kontakt ze stroną rosyjską" - powiedziała Merkel.

W programie rozmowy szefa polskiego rządu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel były kwestie dotyczące m.in. współpracy politycznej i gospodarczej, przyszłości Unii Europejskiej i przyszłym budżecie unijnym oraz o polityce migracyjnej.

Polska mniejszość jest w Niemczech mile widziana i chcielibyśmy, by mogła się uczyć języka polskiego - powiedziała w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Merkel poinformowała, że wśród rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim pojawiły się m.in.: zwiększenie wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej oraz ożywienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

"Poruszyliśmy też kwestie mniejszości. Z niemieckiej strony powiedziałam, że polska mniejszość jest dla Niemiec oczywiście jak najbardziej mile widziana i chcielibyśmy, by polska mniejszość mogła się uczyć języka polskiego w Niemczech" - powiedziała Merkel.

Kanclerz Niemiec mówiła, że przeprowadziła szereg rozmów z władzami krajów związkowych i że dialog ten będzie kontynuowany. "Nasi ministrowie spraw zagranicznych także będą kontynuować dialog" - zapowiedziała.

W sprawie polityki migracyjnej Niemcy i Polska mają pewne elementy wspólne; jesteśmy zdania, że należy wzmocnić ochronę granic zewnętrznych - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

Merkel w piątek na wspólnej konferencji z polskim premierem powiedziała, że jednym z tematem rozmów była polityka migracyjna.

"Mamy tutaj pewne elementy wspólne, aczkolwiek mamy też różne punkty widzenia, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie uchodźców" - powiedziała kanclerz Niemiec.

Podkreśliła, że Niemcy i Polska prowadzą wspólnie szkoły w Libanie. "I razem pomagamy uchodźcom na miejscu, tam, skąd pochodzą" - podkreśliła Merkel.

"Jesteśmy zdania, że należy wzmocnić ochronę granic zewnętrznych. Agencja Frontex ma swoją siedzibę w Warszawie, została wzmocniona i myślimy też, że powinny być większe fundusze przekazywane dla Fronteksu, ponieważ nowe wyzwania przed Fronteksem, i powinny one być realizowane w sposób właściwy" - powiedziała Merkel.

