Jak podało jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu w ramach Mieszkania plus w Jarocinie wraz z opłatami (także z ogrzewaniem) wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. Obecnie domy są wykańczane. Pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzić do mieszkań w drugiej połowie kwietnia 2018 roku.

"Niestety, to zbyt dużo dla tego programu. Rynek komercyjny oferuje nawet niższe czynsze" - powiedział Cebula. Zauważył jednak, że "dla rodzin z mniejszymi dochodami program Mieszkanie plus jest dzisiaj często jedyną realną szansą na własne lokum".

"W przypadku mieszkania o powierzchni 55 m kw. trzeba zebrać gotówkę w kwocie powyżej 200 tysięcy" - powiedział dyrektor HRE Think Tank. "Część z tych rodzin z różnych powodów - brak wkładu własnego do kredytu, trudna przeszłość w budowaniu historii kredytowej - jest wykluczona w dążeniu do podstawowej potrzeby, czyli do bezpiecznego dachu nad głową dla siebie i rodziny" - zaznaczył Cebula.

W Jarocinie całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania, łącznie z mediami oraz z ogrzewaniem, wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. W przypadku mniejszego metrażu (35 m kw.) będzie to 800 zł. Komercyjny charakter inwestycji finansowanej przez BGK Nieruchomości sprawia, że nie jest ona objęta kryteriami określonymi w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Inwestycja jest realizowana w trzech miejscach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie. Łącznie powstaje w Jarocinie 258 mieszkań. Samorząd przyznał już te lokale 9 grudnia ub. roku. Przyszli lokatorzy otrzymali wtedy decyzję o przyznaniu mieszkania wraz z dokładnym adresem.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem Mieszkania plus są inwestycje realizowane przez przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit

edytor: Anna Mackiewicz