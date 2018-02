Szczegóły programów, złożonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, można przeczytać na stronie internetowej resortu, poświęconej wyborom. Jest tam dział "Transparentne wybory", dzięki któremu obywatele mogą zapoznać się z obietnicami i zapowiedziami partii i ruchów politycznych.

Duża ich część dotyczy kwestii ekonomicznych, ale obok nich są też inne propozycje; od bezpieczeństwa po oświatę i politykę rodzinną oraz obronność.

Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd, który powstał między innymi pod hasłami sprzeciwu wobec wszelkiego finansowania partii ze środków publicznych, obiecuje odzyskanie 50 miliardów euro wydawanych na politykę. Na zaskakującą wysokość tej sumy zwrócił uwagę dziennik "La Repubblica", podkreślając, że jest ona trudna do uwierzenia. Ponadto Ruch zapowiedział uchylenie 400 ustaw i budowę dwóch nowych więzień.

Prowadząca w sondażach koalicja sił centroprawicy ma w swym programie doprowadzenie do całkowitego zniesienia absolutnego ubóstwa, a także "pokój fiskalny" w drodze abolicji dla tych, którzy mają zaległości podatkowe.

W kwestii bezpieczeństwa obywateli centroprawica pod wodzą byłego premiera Silvio Berlusconiego chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą samoobrona jest zawsze uzasadniona.

Nowe ugrupowanie centrolewicy Wolni i Równi, zrzeszające byłych polityków Partii Demokratycznej, chce uchylenia jej sztandarowych ustaw reformujących oświatę i rynek pracy.

Współpracujący z Partią Demokratyczną ruch Więcej Europy głosi ideę powołania europejskiej armii, zintegrowanej z NATO.

Rządząca obecnie Partia Demokratyczna wśród wielu gospodarczych i finansowych propozycji ma też w swym programie szybki internet i ścieżki rowerowe w całym kraju oraz przyjęcie do pracy 10 tysięcy badaczy uniwersyteckich.

Mała centroprawicowa frakcja, Republikanie chce wyznaczenia limitu 30 procent uczniów- dzieci imigrantów w każdej klasie.

Przedstawiany jako outsider, nawołujący do głębokich zmian we Włoszech ruch 10 Razy Lepiej zamieścił w swym manifeście wyborczym "dążenie do szczęścia", dwujęzyczność począwszy od przedszkoli i wprowadzenie filozofii do programu nauczania w szkołach podstawowych.

Głoszący tradycyjne wartości ruch Lud Rodzin chce zniesienia przepisów, które przewidują szybkie postępowanie rozwodowe i ustawy o związkach partnerskich.

O głosy wyborców zabiega też, jak zauważa "La Repubblica", Partia Wartości Człowieka. Proponuje ona powołanie Senatu Mędrców, który planowałby wydatki publiczne.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)