Decyzja VP, będąca trzecią co do wielkości partią opozycyjną w Wenezueli, zapadła po tym jak koalicja około 20 partii opozycyjnych zapowiedziała na ten weekend rozmowy w celu wypracowania jednolitego stanowiska w sprawie uczestniczenia w wyborach prezydenckich.

"Nie będziemy nominować ani popierać żadnego kandydata" - napisała VP w oświadczeniu, dodając, że udział w wyborach byłby "zrobieniem przysługi dyktaturze".

"Większość z nas w Wenezueli chce zakończyć okres dyktatury Nicolasa Maduro, ale zbrodnicza, tchórzliwa i dyktatorska natura tego reżimu chce zamknąć wszystkie mechanizmy wyborcze, które ludzie mają do wyrażenia i pokazania pragnienia zmian" - dodano w komunikacie partii.

W ubiegłym tygodniu wenezuelska komisja wyborcza poinformowała, że wybory prezydenckie odbędą się 22 kwietnia 2018 roku. Kandydatem rządzącej Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli (PSUV) jest Nicolas Maduro, który jest prezydentem Wenezueli od śmierci prezydenta Hugo Chaveza w 2013 roku.

Wenezuela pogrążona jest od czterech lat w kryzysie gospodarczym i społecznym, zmaga się z recesją i trzycyfrową inflacją, niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża prezydenta Nicolasa Maduro o doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej i autorytarne zapędy.

Problemom gospodarczym towarzyszy głęboki kryzys polityczny - w wielotysięcznych, antyrządowych protestach, organizowanych niemal codziennie od kwietnia do lipca, zginęło co najmniej 120 osób. Domagano się m.in. przedterminowych wyborów, zgody na wpuszczenie do kraju pomocy humanitarnej, poszanowania parlamentu i uwolnienia więzionych działaczy politycznych. (PAP)

ron/ sp/