W wywiadzie dla agencji AFP, Peter Okwoche zaznaczył, że rozszerzenie oferty BBC będzie mieć ogromne znaczenie dla Afryki zachodniej. W ubiegłym roku rozgłośnia zaczęła nadawać audycje w języku hausa – jednym z ważniejszych języków Afryki używanym przez lud Hausa zamieszkujący Niger i północną Nigerię oraz w języku "pidgin" powstałym na bazie języka angielskiego i używanym na zachodzie Afryki.

Inicjatywy te spotkały się z wielkim entuzjazmem w regionie - podkreślił Okwoche w wypowiedzi dla AFP. Zwrócił także uwagę na fakt, że społeczeństwo 190-milionowej Nigerii jest jednym z najmłodszych na świecie: "62 proc. populacji Nigerii ma mniej niż 24 lata".

Jest bardzo ważne, by dotrzeć do tych ludzi - zaznaczył Okwoche. "Jeszcze ważniejsze jest to, by ich usłyszeć" - dodał. "Wszystko, co słyszymy o Nigerii ogranicza się do organizacji Boko Haram na północnym wschodzie. To poważna sprawa, ale dotyczy przecież jedynie części nigeryjskiego terytorium" - podkreślił.

Udostępnianie audycji w językach igbo i joruba zbiega się w czasie z narastaniem napięć pomiędzy trzema głównymi regionami Nigerii. Sprzeczności rysujące się głównie pomiędzy południowo-wschodnią częścią kraju, która posługuje się językiem igbo oraz północą, która mówi w języku hausa - pisze w komentarzu agencja AFP.

W ocenie BBC obiektywne dziennikarstwo może spowolnić proces dezintegracji Nigerii. Posługujące się językiem igbo południe ma do dyspozycji swe własne rozgłośnie, które lansują idee separatystyczne. To, że w ofercie medialnej pojawią się audycje proponujące inne spojrzenie na przyszłość Nigerii, może przyczynić się do konsolidacji społeczeństwa tego kraju - uważa Peter Okwoche.

Przypomniał, że w ostatnim okresie BBC uruchomiła 12 nowych serwisów w językach świata, dzięki subwencji rządowej w wysokości 291 mld funtów szterlingów (327 mln euro).

Język joruba to jeden z nigero-kongijskich języków Afryki Zachodniej. Jest używany w takich krajach jak Nigeria, Benin, Togo, ale także na terenie USA i Wielkiej Brytanii. W sumie posługuje się nim na świecie ok. 20 milionów ludzi. Joruba jest językiem tonalnym, posiada trzy tony: wysoki, średni i niski.

Język igbo albo ibo to język tradycyjnie umieszczany w obrębie nigeryjsko-kongijskiej grupy kwa, rozpada się na wielorakie, czasem wzajemnie niezrozumiałe dialekty. Język igbo używany jest głównie w południowo-wschodniej części Nigerii przez lud Igbo. Jest językiem tonalnym. (PAP)