Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka. "W związku z przyjęciem oferty została podpisana pomiędzy emitentem a RFFiL umowa objęcia akcji serii E. W wyniku objęcia akcji serii E oraz pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki, należące do emitenta akcje serii E odpowiadać będą 60,95% kapitału zakładowego spółki. Z objętych akcji serii E emitentowi przysługiwać będzie prawo do 53,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Sygnity miało 9,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 96,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 31 grudnia 2017 r.), podała spółka, powołując się na zaktualizowane, wstępne dane. "Spółka przekazuje poniżej zaktualizowane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2017/2018:

a) przychody netto ze sprzedaży: 96,6 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 97,6 mln zł);

b) zysk z działalności operacyjnej: 7,3 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 4,1 mln zł);

c) EBITDA: 9,4 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Spółka jednocześnie poinformowała, że powyższa aktualizacja na dzień przekazania niniejszego raportu nie powoduje konieczności korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy a na rok obrotowy 2017/2018.

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka.

Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia 100% udziałów w spółkach grupy Compo Expert, podały Azoty.

LPP odnotowało wstępnie 302 mln zł skonsolidowanego zysku netto za IV kw. 2017 r., podała spółka.

AMK Kraków, spółka zależna w 60% Mostostalu Warszawa, podpisała z Zakładem Górniczo-Hutniczym "Bolesław" w Bukownie umowę, której przedmiotem jest realizacja w systemie "pod klucz" inwestycji pn. "Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkonośnych" za 33 mln zł nettom podała spółka.

Rafako Engineering (RENG), spółka serwisowa z grupy Rafako, zwiększyła przychody do ok. 50 mln zł w 2017 r. (wobec 26,5 mln zł rok wcześniej), z czego blisko 2/3 obejmowała sprzedaż do klientów spoza własnej grupy, poinformował ISBnews nowo powołany prezes Rafał Damasiewicz. Według niego, w kolejnych latach spółka będzie chciała utrzymać skalę biznesu na poziomie nie mniejszym niż ubiegłoroczny, doskonalić usługi i poszerzać kompetencje.

Maspex zrealizuje inwestycje o łącznej wartości 500 mln w 2018 roku, a część z nich zakończy już w I kw. br., podała spółka.

Dekpol wprowadził do oferty 12 domów jednorodzinnych w ramach II etapu osiedla Nowe Rokitki Park w okolicach Tczewa, poinformowała spółka. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest na koniec 2018 r.

Zarząd Benefit Systems, działając w imieniu Fit Invest sp. z o.o. spółki w 100% zależnej rozpoczął wstępne negocjacje ze spółką Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (GVL), w imieniu której negocjacje rozpoczął Mikołaj Nawacki (MN) oraz spółką Fitness Investment sp. z o.o. w sprawie wstępnych warunków przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness S.A., polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems, podała spółka w opóźnionej informacji. Na zawarcie umowy zgodę musi wyrazić rada nadzorcza Benefit Systmes najpóźniej do 28 lutego 2018 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podpisał list intencyjny z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, w tym m.in. ścisłego partnerstwa w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką, podało PZU.

GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma - podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). W wyniku przeprowadzonej analizy krajowych ośrodków onkologicznych pod kątem możliwości przeprowadzenia w nich badania klinicznego dla GLG-801 w projekcie TNBC, zawarto pierwszą umowę z Oddziałem Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podała spółka.

PDC Industrial Center 84, spółka celowa Marvipol Logistics (jednostki zależnej Marvipol Development) i PG Dutch Holding I, podpisała z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu magazynowego w województwie zachodniopomorskim, podał Marvipol Development.