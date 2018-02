Niemcy nie zredukują do 2020 r. emisji CO2 do poziomu, do którego same się zobowiązały. Przyznali to politycy CDU/CSU i SPD, którzy prowadzą rozmowy o utworzeniu nowej koalicji rządowej. Chcą to nadrobić w kolejnej dekadzie. Stawką jest wiarygodność Niemiec jako światowego lidera w dziedzinie ekologii.