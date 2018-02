7Levels wyznaczył premierę gry 'Castle of Heart' na 23 marca



Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Gra "Castle of Heart", za którą stoi krakowskie studio 7Levels, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 23 marca.

"Jest to pierwsza polska platformowa gra akcji, która od początku powstawała z myślą o premierze wyłącznie na hybrydowej konsoli i prawdopodobnie pierwsza dojrzała produkcja spoza stajni produkcyjnej koncernu Nintendo, która dołączy do ekskluzywnego grona tytułów dedykowanych wyłącznie Nintendo" - czytamy w komunikacie.

"'Castle of Heart' jest naszym pierwszym autorskim projektem, tym bardziej cieszymy się, że z sukcesem przeszliśmy certyfikację Nintendo i możemy zapowiedzieć datę premiery gry. Ze względu na bogate doświadczenie naszego zespołu z produktami Nintendo, od początku wierzyliśmy, że stworzymy ambitną produkcję dedykowaną konsoli Switch. Prognozy sprzedażowe dla Switcha są na bardzo wysokim poziomie, a japońska firma wypowiedzią swojego szefa - Shigeru Miyamoto - ujawniła niedawno, że chce, aby hybrydowe urządzenie posiadał dosłownie każdy. Dlatego uważamy, że moment na premierę 'Castle of Heart' jest bardzo dobry" - powiedział wiceprezes 7Levels Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Tytuł ukaże się w Europie, Australii oraz w Ameryce (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena gry została ustalona na poziomie 14,99 euro/USD. 7Levels planuje premierę również w Azji, jednak o dacie wprowadzenia gry do sprzedaży na terytorium azjatyckim, spółka poinformuje po sfinalizowaniu rozmów z potencjalnym wydawcą, podano w informacji.

"'Castle of Heart' to tzw. 'action platformer' łączący w sobie najlepsze cechy gatunku i przenoszący znane rozwiązania na zupełnie nowy poziom. Gracze wcielają się w postać rycerza zaklętego w kamień, którego zadaniem jest uratowanie swojej ukochanej oraz odzyskanie ludzkiej postaci, co osiągnie zabijając złego czarnoksiężnika. Bohater musi odbyć podróż od obróconej w kamień wioski, aż po mroczne zamczysko czarnoksiężnika, pokonując po drodze 20 poziomów w 4 zupełnie odmiennych lokacjach" - czytamy dalej.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

(ISBnews)