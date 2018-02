We wtorek zyskuje 13 z 19 sektorów ze Stoxx 600.

Zwyżkuje Fidessa Group - aż 23,3 proc. To reakcja na informację, że Temenos Group prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Fidessa za 2 mld dolarów.

Tanieją akcje HSBC Holdings, o 2,5 proc. Spółka podała, że jej skorygowany zysk przez opodatkowaniem wyniósł w zakończonym roku finansowym 21 mld dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się 21,57 mld USD.

Na rynku walutowym kurs euro spada o 0,4 proc. do 1,2356 USD.

Rentowność 10-letnich Bundów rośnie o 2 pkt. bazowe do 0,76 proc., włoskich 10-latek rośnie o 1 pkt bazowy do 2,06 proc., a hiszpańskich - rośnie o 1 pkt bazowy do 1,53 proc.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,8 proc. do 62,19 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie traci teraz 0,5 proc. do 7.079,00 USD za tonę.

Kontrakty na amerykańskie indeksy w tej chwili na minusach po 0,3-0,5 proc.

Spadkami zakończyła się sesja w Tokio - Nikkei 225 stracił ponad 1 proc., po tym gdy dzień wcześniej zyskał prawie 2 proc.

O 11.00 na rynku pojawi się informacja z Niemiec - wskaźnik ZEW obrazujący zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w lutym. Analitycy spodziewają się jego spadku do 16,0 pkt. z 20,4 pkt. w styczniu.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3416,35 0,25 2,26 -6,38 DAX Niemcy 12424,66 0,32 1,87 -7,52 FTSE 100 W.Brytania 7252,14 0,06 1,17 -6,19 CAC 40 Francja 5268,72 0,24 3,12 -4,66 IBEX 35 Hiszpania 9820,80 0,15 1,76 -6,29 FTSE MIB Włochy 22631,86 0,28 2,71 -4,70

(PAP Biznes)