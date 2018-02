Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Źródło: PAP

Dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego - to główny cel przyjętego przez Rząd projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury.