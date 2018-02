Wieliczka uzyskała 110 mln zł z UE na wodociągi i kanalizację

Źródło: PAP

Dzięki ok. 110 mln zł dotacji z UE podkrakowska gmina Wieliczka zbuduje nowe wodociągi i sieć kanalizacyjną, do której dostęp zyska ok. 7 tys. mieszkańców. Według burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, jest to największa dotacja unijna w jej historii.