We wtorek parlament węgierski ma głosować nad projektem rezolucji "o poparciu Polski wobec presji Brukseli", który złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth.

Kuchciński podczas wtorkowego briefingu, po spotkaniu z szefem parlamentu Słowacji Andrejem Danko i premierem Robertem Fico, został zapytany przez dziennikarzy, czy podczas spotkań politycy zadeklarowali, że w słowackim parlamencie powstanie podobna rezolucja w sprawie Polski, jak ta którą przygotowali Węgrzy. "Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów (zmierzających) do przygotowania jakichś poważniejszych deklaracji, form współpracy, w pewnym sensie współpracy strategicznej" - odparł Kuchciński. "Mamy wstępne zapewnienie, że podstawowa zasada współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, czyli jeden wspiera drugiego, powinna być utrzymana także na poziomie naszych relacji z Unią Europejską" - dodał.

Według niego "to jest wyzwanie dla Słowacji i dla Polski". "Ponieważ - jak tłumaczył - mamy świadomość, że Słowacja jest w strefie euro, a Polska i inne państwa Grupy Wyszehradzkiej są poza strefą". "Ale jest wola, abyśmy na poziomie parlamentów poszukiwali (...) takich form współpracy, żeby to nie była przeszkoda, ale żeby Grupa Wyszehradzka wzmacniała się, a więc wspierała się również w takich kwestiach w stosunku do UE" - zaznaczył marszałek Sejmu.

W złożonym przez Nemetha projekcie rezolucji, opublikowanym na stronie węgierskiego parlamentu napisano, że węgierski parlament uważa za nieuzasadnione, iż Parlament Europejski i Komisja Europejska zainicjowały wszczęcie wobec Polski postępowania na podstawie art. 7 Traktatu o UE.

"Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w traktacie podstawowych praw Polski i nie popierał propozycji, które ograniczyłyby zasadnicze prawa wynikające z członkostwa Polski w UE" – napisano w projekcie rezolucji.

Zaapelowano w nim także do węgierskich posłów PE, by nie popierali propozycji instytucji UE, która popiera postępowanie przeciw Polsce wszczęte na podstawie artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że 15 listopada 2017 r. PE przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji w Polsce, zgodnie z którą rozpocznie przygotowanie do zainicjowania postępowania na podstawie art. 7 przeciw polskiemu rządowi, a 20 grudnia Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała o uruchomieniu postępowania zgodnie z art. 7.

autor: Anna Tustanowska, Rafał Białkowski