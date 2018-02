Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy na przełomie I: II półrocza br.



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy kapitałowej na przełomie I i II półrocza 2018 r., po oczekiwanym zamknięciu transakcji sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, poinformował ISBnews prezes Tomasz Malicki.

"Po zamknięciu transakcji; jeśli nastąpi to w przewidywanym terminie do końca kwietnia, to rewizji strategii należałoby się spodziewać na przełomie I i II połowy 2018 r." - powiedział ISBnews Malicki.

Prezes nie chciał ujawnić, czy do Gino Rossi wpłynęła tylko jedna oferta - ze strony Monnari Trade zainteresowanej zakupem akcji Simple Creative Products. "Na to pytanie nie chciałbym udzielać szczegółowej odpowiedzi. Mogę potwierdzić, że na ten moment jest to jedyna rozpatrywana przez nas obecnie oferta" - wskazał Malicki.

W rewizji strategii grupy kapitałowej Gino Rossi zarząd nie wyklucza przejęć podmiotów z segmentu, w którym chce się skoncentrować.

"Uważamy, że konsolidacja w branży w najbliższych latach będzie się nasilała. Jednakże na tym etapie trudno cokolwiek powiedzieć, koncentrujemy się na rozwoju marek własnych i to jest dla nas priorytetem, w Gino Rossi widzimy duży potencjał do rozwoju. Jeżeli doszłoby do przejęć to jedynie w segmencie, w którym Gino Rossi się specjalizuje - obuwie" - dodał prezes.

Wcześniej, Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki. Monnari oczekuje, że do 23 lutego 2018 r. Gino Rossi udzieli spółce zgody na wyłączność w negocjacjach, a transakcja po utrzymaniu odpowiednich zgód od regulatora zostanie zamknięta do 30 kwietnia br.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 244,3 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Marek Knitter

(ISBnews)