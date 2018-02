Źródło: PAP

W Syrii może dojść do kataklizmu humanitarnego, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania - ostrzegł we wtorek szef francuskiego MSZ Jean-Yves Le Drian. Zapowiedział, że w najbliższych dniach uda się do Rosji i Iranu, by omówić kwestię wojny w Syrii.