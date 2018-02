Komisja PE wzywa do globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

Źródło: PAP

UE powinna rozpocząć ofensywę, by doprowadzić przed 2023 r. do ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach - zaapelowała we wtorek komisja środowiska Parlamentu Europejskiego. W UE całkowity zakaz obowiązuje od 2013 r.